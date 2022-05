Previsioni Meteo: possibile ritorno dell’instabilità nel weekend e a inizio settimana

MeteoWeb

Il tempo, come già anticipato nelle nostre previsioni sul medio periodo, andrà certamente migliorando nel corso della settimana, specie da mercoledì, anche con fase dichiaratamente stabile e mite primaverile un po’ su tutto il territorio. Naturalmente anche in presenza di un’azione anticiclonica saranno possibili temporali su alcuni rilievi dovuti soprattutto a lievi infiltrazioni di aria fresca in quota e alla maggiore calura pomeridiana, ma si tratterà di fenomeni circoscritti e limitati essenzialmente alle aree alpine e prealpine centro-orientali. La stabilità estesa, tuttavia, non sembra durare a lungo.

Nella nostra analisi sul medio periodo, scorgiamo elementi di disturbo alla circolazione già verso il prossimo weekend e per l’inizio della nuova settimana. Benché in un contesto ancora in prevalenza anticiclonico, come rappresentato nell’immagine in evidenza, con valori di pressione medio-alti, soprattutto sul Centro Ovest e Nord Europa, ma diffusamente anche sui settori mediterranei e sull’Italia, i massimi anticiclonici appaiono più concentrati in prossimità del Regno Unito, al punto da consentire, sul fianco orientale dell’alta pressione, infiltrazioni di aria instabile dai quadranti settentrionali e legate a una vasta depressione più fresca presente sull’Europa orientale. Tra domenica 15 e lunedì 16, quindi, tornerà il rischio di una instabilità pomeridiana oltre che su Alpi e Prealpi, in estensione anche a diverse pianure del Nord e verso gran parte dell’Appennino. Rimarreanno ancora con condizioni di stabilità i settori costieri in genere, anche diverse pianure a essi prossime, le due isole maggiori e anche i settori alpini, specie di confine, nordorientali e occidentali. Per quella fase, potrà esserci anche l’inizio di un lieve calo delle temperature in via generale sul paese. Queste stesse infiltrazioni umide potranno\ poi aprire la strada a una maggiore incisività delle correnti instabili sul finire della prima decade e poi verso l’inizio della terza, con calo termico più apprezzabile e anche con instabilità più estesa e accentuata. Maggiori dettagli sul medio lungo periodo nei nostri quotidiani aggiornamenti.