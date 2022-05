Previsioni Meteo, temperature in aumento in settimana: le aree dove farà più caldo

MeteoWeb

Nell’ultima settimana, che ha visto una instabilità crescente sul Mediterraneo centrale, via via anche su buona parte dell’Italia, il campo termico ha fatto segnare valori sotto la media su diverse regioni e sulle rimanenti altre valori più o meno nella media. In particolare, i settori interessati da una circolazione più fresca, anche a componente settentrionale con continentale negli ultimi giorni, sono stati quelli del medio-basso Adriatico in genere, ma diffusamente anche alcune aree pianeggianti dal Nord, soprattutto tra la Lombardia, i settori centro-settentrionali dell’Emilia-Romagna e il Centro sud Piemonte. Temperature un po’ sotto la media anche sulle isole maggiori.

I moderati cavi d’onda instabili, tuttavia, sono in progressivo assorbimento per via di una crescente alta pressione dai settori occidentali verso il nostro bacino. Via via, nel corso della settimana, condizioni anticicloniche prenderanno il sopravvento anche su buona parte dell’Italia, comportando oltre che una più diffusa stabilità, salvo qualche temporale soprattutto pomeridiano su alcuni rilievi, anche un progressivo aumento dei valori termici su gran parte del paese. L’anomalia termica prevista tra mercoledì 11 e domenica 15, quindi soprattutto per la seconda parte della settimana, vedrà valori eccedenti la media, come evidenziato nella mappa interna, in particolare al Centro Nord, anche su diverse aree del Sud, specie tra Nordest Campania, Puglia, Lucania e Nordovest Calabria oltre che sul Centro Nord della Sardegna. L’aumento termico sarà più consistente sulle regioni settentrionali, un po’ più leggero su quelle centro-meridionali, con valori mediamente tra 2 e 5°C oltre quelli tipici del periodo. Fase, quindi, decisamente più primaverile sulla gran parte del territorio. Tuttavia ci saranno alcune aree ove l’andamento termico non subirà grosse variazioni. In particolare sulla Campania occidentale, sulla Calabria, sulla Sicilia e localmente sull’estremo Sud della Sardegna, i valori si attesteranno spesso nella norma, ma in alcuni casi ancora leggermente sotto la media, specie sul Centro Nord della Sicilia, sulla Calabria tirrenica centro-meridionale e sul Sud della Sardegna. Ulteriori dettagli sul tempo per questa settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.