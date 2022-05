Previsioni Meteo: oggi picchi di +30°C e oltre, temporali pomeridiani sui rilievi

MeteoWeb

L’alta pressione continua a crescere verso il Mediterraneo centrale e l’Italia e, sebbene i massimi anticiclonici si dispongano ancora sui settori occidentali del continente, i valori barici si fanno sempre più elevati un po’ a tutte le quote con 1.018/1.022 hpa al suolo e 570 quasi fino a 580 dam nella media Troposfera. Dunque, anche gli elementi di instabilità in quota si riducono, tuttavia qualche fastidio residuo continuerà a esserci anche nella giornata odierna, soprattutto in prossimità di alcuni rilievi. Contemporaneamente al rafforzamento dell’alta pressione, arriva anche aria progressivamente più calda con valori nettamente primaverili oggi, localmente addirittura estivi.

Più in dettaglio, la mattinata trascorrerà all’insegna del sole dominante un po’ ovunque, salvo un po’ più di nubi basse sull’estremo Sud, soprattutto sulla Calabria interna, localmente anche sulle coste tirreniche calabresi centro-settentrionali e una nuvolosità irregolare anche sulle aree interne della Sicilia, soprattutto settore etneo, agrigentino e aree centrali in genere. Parziale nuvolosità anche sul Gennargentu in Sardegna e un po’ di nubi velate al Nord, ma assolutamente innocue. Bel tempo prevalente anche per il resto della giornata, tuttavia nelle ore pomeridiane, in quelle cioè in cui la calura dal basso potrà attivare una maggiore attività convettiva specie in prossimità dei rilievi, correrà nuovamente il rischio di uno sviluppo di nubi cumuliformi, soprattutto lì dove continueranno ad affluire residue correnti fresche in quota.

Si tratterà di alcuni rilievi essenzialmente centro-meridionali, espressi in colorazione celeste nella prima mappa interna, ossia i rilievi tra l’Est Lazio, l’Ovest Abruzzo, localmente l’Ovest Molise, la Campania interna, l’Ovest della Lucania e alcuni rilievi tra la Calabria, la Sicilia e la Sardegna interna, dove potrà esserci occasione per locali rovesci o temporali, tuttavia piuttosto localizzati. Qualche temporale più occasionale anche sui settori alpini, soprattutto estremi occidentali e orientali. Abbiamo già evidenziato un ulteriore aumento del campo termico nell’ordine di altri 2°C nella giornata odierna, con valori massimi che potrebbero portarsi anche verso i +30°C e oltre, soprattutto sulle pianure settentrionali, dove l’aumento potrà essere più apprezzabile. Valori mediamente compresi tra +18/+20 e +28°C sul resto delle aree pianeggianti, con quelli più caldi verso il Centro Nord. Infine i venti, attesi moderati o anche localmente forti sud-occidentali sul Golfo Ligure largo, localmente moderati con rinforzi da Ovest sul medio-alto Tirreno, moderati anche verso la Toscana, il Lazio e moderati con locali rinforzi in prevalenza meridionali sull’alto Adriatico, sui settori alpini in genere, anche sul Piemonte e sul Centro Nord Veneto. Venti moderati con locali rinforzi da Nordovest sul basso Adriatico, settentrionali sul Canale di Sicilia.