Meteo Toscana: domani rovesci e temporali sparsi, temperature in sensibile calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso tra la notte e il mattino sulle zone settentrionali con rovesci e temporali sparsi; poco nuvoloso sul resto della regione. Dal pomeriggio condizioni di variabilità con tempo instabile associato a rovesci e temporali sparsi sulle zone interne, più probabili sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto e sul nord ovest. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: moderati da nord-est con locali forti raffiche.

Mari: da poco mossi a mossi specie al largo.

Temperature: in sensibile calo. Massime non oltre a 26-28 gradi in pianura.

Lunedì 30 parzialmente nuvoloso in mattinata con addensamenti più consistenti sui rilievi associati a deboli e isolate piogge e locali foschie o nebbie mattutine nei fondovalle dell’interno. Schiarite progressivamente più ampie dal pomeriggio.

Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve aumento fino a 27-28 gradi in pianura.

Martedì 31 velato.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a moderati sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime quasi stazionarie, massime in aumento fino a 30-32°C, nuovamente ben al di sopra delle medie.

Mercoledì 1 giugno sereno o poco nuvoloso.

Venti: meridionali da deboli a moderati sull’Arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento con punte fino a 33-34 gradi.