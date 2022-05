Meteo Veneto: piogge alternate a fasi di schiarita, temperature in lieve calo

MeteoWeb

“La circolazione diviene moderatamente ciclonica e favorisce l’afflusso di correnti umide dai quadranti meridionali anche sulla nostra regione, dove pertanto il periodo si caratterizza per fasi nuvolose con alcune piogge alternate a fasi di schiarita; temperature un po’ in calo rispetto al caldo anomalo dei giorni scorsi“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco, sparse sulle zone montane e al più locali su quelle pianeggianti; non si esclude qualche occasionale fenomeno intenso sulle zone prealpine e pedemontane; temperature diurne un po’ in calo rispetto a domenica; moderati rinforzi di vento dai quadranti orientali su bassa pianura e costa, più significativi da sud-ovest in quota specie sulle Prealpi.

Domani variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e tratti d’instabilità più significativi dal pomeriggio.

Precipitazioni: La probabilità tenderà ad aumentare risultando nel complesso della giornata alta (75-100%) sulle zone montane, medio-alta (50-75%) sull’alta pianura, bassa (5-25%) sulle zone più a sud e medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di fenomeni da locali a sparsi, dal pomeriggio a tratti anche piuttosto diffusi su parte delle zone centro-settentrionali, con rovesci e temporali.

Temperature: Le minime subiranno una moderata diminuzione, salvo locali contenute controtendenze ad alta quota; le massime diminuiranno un po’, salvo locali lievi controtendenze in pianura.

Venti: In pianura generalmente dai quadranti orientali, deboli o più spesso moderati specie sulla costa; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile salvo occasionali rinforzi; in quota da sud-ovest, perlopiù moderati sulle Dolomiti e tesi sulle Prealpi.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 25 tempo variabile, a tratti anche instabile; nubi probabilmente più compatte ed estese sulle zone montane, schiarite più significative dapprima su parte della pianura e dal pomeriggio sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulla costa, medio-alta (50-75%) su pianura meridionale e immediato entroterra pianeggiante, alta (75-100%) altrove; si tratterà di fenomeni in genere a carattere di rovescio anche temporalesco, per gran parte della giornata sparsi e nelle ore pomeridiane più diffusi.

Temperature: Le minime subiranno una diminuzione, in montagna moderata e altrove lieve, salvo locali leggere controtendenze su Prealpi e pianura meridionale; massime stazionarie o in leggero aumento su bassa pianura e costa, in diminuzione lieve o localmente moderata altrove.

Venti: In quota, da tesi a moderati sud-occidentali; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi; in pianura a tratti moderati dai quadranti orientali specie sulle zone meridionali e costiere, altrimenti deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 26 variabilità o a tratti probabile instabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più significativi nelle ore pomeridiane sulle zone centro-occidentali, ove più probabilmente potranno associarsi ad alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; in montagna le temperature minime diminuiranno un po’ e le massime subiranno un lieve aumento, in pianura le minime subiranno un lieve aumento e le massime non varieranno molto.

Venerdì 27 fasi di nuvolosità significativa, alternate a qualche schiarita; più che altro sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio, sarà probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale.