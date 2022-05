Previsioni Meteo, weekend estivo sull’Italia: dove farà più caldo

MeteoWeb

Il Mediterraneo centrale e l’Italia stanno vivendo già da diversi giorni condizioni di tempo nel complesso tardo primaverile ma, in diverse fasi, anche di tipo estivo. Grazie a un’alta pressione mediamente presente sui settori centro-occidentali del nostro bacino e di matrice nordafricana, masse di aria calda, anomala per il periodo, stanno costantemente risalendo verso i settori mediterranei e non solo, diffusamente anche verso l’Europa occidentale, specie Penisola iberica e Francia, comportando temperature sopra la media. Solo negli ultimi due giorni, una temporanea circolazione più settentrionale ha mitigato un po’ i valori, ma essenzialmente sulle regioni appenniniche del medio-basso Adriatico e meridionali, cambiamenti meno significativi sul medio-alto Tirreno, sulla Sardegna e al Nord.

Per l’imminente prossimo fine settimana, per di più, la struttura anticiclonica andrà ulteriormente potenziandosi e, con essa, incrementeranno oltremodo i valori termici. Atteso un aumento generale dei valori da 2 a 5°C nei prossimi due giorni, con diversi picchi decisamente estivi su molti settori. Nella mappa interna, abbiamo evidenziato in linea di massima la distribuzione termica per il prossimo weekend. Solo sulle regioni del medio-basso Tirreno e su quelle dell’alto Tirreno, probabilmente i valori si manterranno intorno alle medie stagionali o poco sopra con massime sulle aree pianeggianti e sulle coste mediamente comprese tra +23 e +30°C, magari anche localmente inferiori sull’alto Tirreno. Sul resto delle aree pianeggianti del paese, le temperature saranno in più significativo aumento ponendosi mediamente tra +27 e +32°C, diffusamente da +30 e +34° sulla Pianura Padana, sulle aree pianeggianti interne tra Toscana, Nord Lazio e Umbria, su quelle interne della Sardegna, localmente su quelle interne della Sicilia e sulle pianure tra Puglia e Basilicata. Su questi medesimi settori, le punte si spingeranno fino a +34/+35°C o anche localmente fino a +36°C, in particolare sulle aree pianeggianti della Romagna, su quelle interne sarde e del Materano meridionale. Dunque, fine settimana dal sapore tipicamente estivo, con caldo che inizierà a essere anche afoso su alcuni dei settori citati. Circa il tempo, naturalmente prevarranno cieli sereni e soleggiamento un po’ ovunque, salvo più nubi, soprattutto nelle ore pomeridiane, sui settori alpini e prealpini, specie più settentrionali, qui con rischio di qualche temporale.