Previsioni Meteo: temporali su diverse regioni e calo delle temperature nel weekend

Ci sono conferme, dagli aggiornamenti serali, circa un incremento dell’instabilità nel corso del prossimo fine settimana, con estensione dei fenomeni a buona parte del territorio italiano, salvo solo alcune aree. La circolazione barica dovrebbe computare un ulteriore arretramento del fronte stabilizzante subtropicale, quindi alta pressione più decentrata si settori occidentali europee e centro-meridionali del nostro bacino, meno protettiva sull’Italia, se non magari ancora moderatamente efficace sulle aree della medio-basso Tirreno e sulle isole maggiori. L’evoluzione media attesa per il fine settimana è quella rappresentata nell’immagine in evidenza, con chiaro arretramento del promontorio anticiclonico e maggiori opportunità per infiltrazioni di aria fresca e umida nordoccidentale verso gran parte dell’Italia.

Il tempo, quindi, vedrebbe una persistenza dell’instabilità sulle regioni settentrionali, ma ricorrentemente anche sulle aree interne centro-meridionali. Precisiamo che l’evoluzione prospettata oggi potrebbe mutare in termini di estensione dei fenomeni e anche di intensità degli stessi, poiché la distanza temporale è ancora abbastanza ampia e, di conseguenza, la valutazione dell’instabilità è ancora approssimativa. In ogni modo, per la giornata di sabato, stando ai dati attuali, dovrebbero esserci rovesci in mattinata al Nordest, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche sull’Emilia-Romagna e altri sulla Sicilia centro-occidentale, occasionali sulla Toscana e sulla Sardegna, tempo in prevalenza asciutto altrove. Per le ore pomeridiane e serali, l’instabilità si farebbe più estesa e anche più importante sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali diffusi entro sera e anche forti, probabilmente meno sono sui settori alpini, soprattutto tra alto Piemonte, alta Lombardia, Alto Adige e Valle d’Aosta centro-occidentale. Rovesci e temporali diffusi sul Centro Appennino e fino ai rilievi Campani e della Daunia pugliese; rovesci e temporali sulla Sicilia centro-settentrionale e occidentale, in estensione in serata anche alla Calabria tirrenica centro-meridionale.

Qualche temporale sulla Sardegna orientale, tempo migliore altrove. La festività di domenica 29 inizierebbe con molte nubi, piogge, rovesci e temporali diffusi al Centro Nord, meglio al Sud e sulle coste centro-meridionali in genere; sole prevalente sulle isole maggiori. Nel pomeriggio, ancora rovesci e locali temporali sui settori alpini e prealpini, anche sulle aree meridionali dell’Emilia-Romagna, più intensi tra la Toscana interna, l’Umbria e le Marche interne, qui anche localmente forti. Rovesci e temporali sparsi tra l’Abruzzo occidentale, l’ovest Molise, il Centro Nord della Puglia e la Lucania orientale; secondo i dati attuali tempo migliore altrove e sole prevalente sulle isole maggiori, anche sulla Calabria, ma la tendenza è ancora molto incerta. Da evidenziare un calo termico progressivo più apprezzabile entro domenica sera in particolare al Nord e localmente anche al Centro, fino a 7/8°C in meno sulle regioni settentrionali; calo anche al Sud e sulle isole, ma in maniera meno importante. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo per il prossimo fine settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.