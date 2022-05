La Cina svela la prima “portaerei senza pilota” al mondo

MeteoWeb

La CSSC Huangpu Wenchong ha svelato quella che potrebbe essere la prima “portaerei senza pilota” al mondo, una nave da ricerca appositamente costruita per trasportare e dispiegare droni, navi di superficie e sommergibili.

“Zhu Hai Yun” è di proprietà del Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, noto anche come “Southern Ocean Laboratory” della Sun Yat-sen University cinese. Secondo gli sponsor, ha lo scopo di aiutare gli oceanografi cinesi ad espandere la loro ricerca attraverso l’uso di strumenti senza pilota e autonomi.

La nave di circa 88 metri è progettata per trasportare “dozzine” di sistemi senza pilota dotati di strumenti scientifici. L’obiettivo generale del progetto è posizionare droni in massa per un sistema di osservazione 3D, sopra e sotto la superficie.

La costruzione della nave è iniziata nel luglio 2021 e i suoi sponsor lo hanno descritto come un progetto impegnativo a causa della sua raffinatezza. La consegna è prevista entro la fine di quest’anno.