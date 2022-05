La Regina Elisabetta costretta a rinunciare al Queen’s Speech: sostituita dal Principe Carlo | FOTO

MeteoWeb

Problemi di mobilità hanno costretto la Regina Elisabetta a rinunciare al Queen’s Speech, il discorso che illustra il programma del governo. Non era mai accaduto durante il suo regno, salvo due occasioni per la nascita di due figli, che Elisabetta rinunciasse a pronunciare il discorso a Westminster e quanto successo oggi viene letto come una svolta verso una Reggenza.

In passato, quando la Regina dovette rinunciare al Queen’s Speech, era incinta di Andrea e Edoardo. In quelle due occasioni, a leggere il discorso era stato il Lord Cancelliere. Oggi, invece, la Regina ha deciso che a leggerlo sarebbe stato il Principe Carlo, l’erede al trono. Per far sì che questo avvenisse, è stato necessario ricorrere al Regency Act, l’Atto sulla Reggenza, in base al quale Elisabetta ha emesso delle Lettere di Patente per delegare le funzioni reali.

In una cerimonia inedita, questa mattina il trono della Regina è stato rimosso dalla Camera dei Lord. A rappresentare Elisabetta, è stata portata la sua corona, adagiata su un cuscino e posta accanto a Carlo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Accanto al Principe, sedevano la moglie Camilla, che così cha visto consacrato il suo ruolo di prossima regina consorte, e il figlio William, che rappresenta il futuro e la continuità della casa reale.

Con questa decisione di Elisabetta, ci si può attendere che da ora in poi Carlo sostituirà sempre più la Regina nelle occasioni ufficiali. La salute di Elisabetta, 96 anni, è sempre più fragile e la direzione intrapresa sembra quella di far assumere, in pratica, funzioni da reggente a Carlo, che è il principe che nella storia ha trascorso più anni nella condizione di erede. Oggi, con il discorso alla Camera dei Lord, Carlo, 73 anni, ha potuto assaporare per la prima volta ciò che attende da una vita: la Corona.