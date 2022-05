Rigassificatori: arrivano i Commissari straordinari

MeteoWeb

Il nuovo Dl Aiuti, appena bollinato dalla Rgs, dà una spinta alla realizzazione delle opere per aumentare le capacità di rigassificazione nazionale. I rigassificatori aiuteranno nella diversificazione dell’approvvigionamento energetico, resa necessaria dopo l’invasione delle Russia in Ucraina. E il Dl Aiuti prevede la nomina di Commissari straordinari.

“Le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti“, si legge nel testo.