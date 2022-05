Rimorchiatore italiano affonda al largo di Bari: 4 morti e un disperso

MeteoWeb

Tragedia al largo delle coste pugliesi: un rimorchiatore è affondato a circa 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali di competenza croata. I soccorritori hanno recuperato in mare i cadaveri di due componenti dell’equipaggio, mentre altri due corpi sono stati individuati (ma non ancora recuperati) da un mezzo aereo. Proseguono le ricerche dell’ultimo marittimo disperso coordinate dalla Guardia Costiera del capoluogo pugliese.

E’ stato tratto in salvo, e si trova ora ricoverato in ospedale a Bari, il comandante, un 63enne siciliano. Sulla vicenda indaga la Procura di Bari. Quando è arrivata la segnalazione, la Capitaneria di Porto di Bari ha subito dirottato sul posto una imbarcazione che ha recuperato il 63enne.

Sul posto, per i soccorsi e le ricerche dei dispersi, sono al lavoro mezzi militari e civili, che operano in condizioni meteo avverse: motovedette della Guardia Costiera di Bari e croate, cinque velivoli di Aeronautica militare, Marina e Guardia costiera italiana e croata, e 5 navi sono state dirottate sul posto.

Il rimorchiatore di bandiera italiana, il Franco P, era partito da Ancona ed era diretto in Albania, a Durazzo, dove avrebbe dovuto rimorchiare un pontone. Al momento dell’affondamento, le cui cause non sono ancora note, si è sganciato il cavo di rimorchio e il pontone si trova ora alla deriva al largo di Bari con 11 persone a bordo. In soccorso si sta dirigendo un altro rimorchiatore.