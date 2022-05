Rischio di morte e Long Covid nei contagiati dopo il vaccino: lo studio

MeteoWeb

Dopo l’infezione da SARS-CoV-2, sono stati documentati i sintomi di Long Covid. Tuttavia, al momento non è noto se questi siano associati anche all’infezione da SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione, nota anche come infezione breakthrough.

Ora uno studio, condotto su oltre 13 milioni di veterani negli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista Nature, svela che le persone che contraggono il Covid dopo la vaccinazione possono ancora manifestare sintomi associati al Long Covid 6 mesi dopo la diagnosi. Questi rischi e quelli di morte sono inferiori rispetto alle persone non vaccinate con il Covid, ma sono superiori a quelle con influenza stagionale. La ricerca suggerisce che è necessaria l’ottimizzazione continua delle strategie per la prevenzione delle infezioni, nonché lo sviluppo di percorsi di cura per il long Covid.

Ziyad Al-Aly e colleghi hanno studiato i rischi a lungo e a breve termine associati alle infezioni breakthrough nelle persone vaccinate (33.940 in totale), definite come coloro che avevano completato un programma vaccinale completo con una dose del vaccino Janssen o due dosi dei vaccini Moderna o Pfizer-BioNTech – rispetto a diversi gruppi di controllo (13.335.133 persone in totale), utilizzando i dati sanitari nazionali del Dipartimento degli affari dei veterani degli Stati Uniti. Gli autori stimano che le persone vaccinate che hanno un’infezione breakthrough hanno un rischio maggiore di morte (ulteriori 13,36 decessi ogni 1.000 persone) e di sviluppare sintomi associati al Long Covid, come disturbi polmonari e cardiovascolari (122,22 persone in più ogni 1.000 che manifestano almeno un sintomo), a 6 mesi dalla diagnosi. Il confronto è fatto con persone che non sono mai risultate positive a SARS-CoV-2.

Gli autori hanno scoperto che durante i primi 30 giorni dopo la diagnosi di Covid a seguito di infezione breakthrough, per le persone vaccinate si sono verificati 10,99 decessi in meno ogni 1.000 persone e 43,38 in meno per 1.000 persone che hanno manifestato almeno un sintomo, rispetto alle persone non vaccinate che erano state infettate da SARS-CoV-2 (113.474 in totale). In analisi separate, le persone vaccinate che sono state ricoverate in ospedale con infezione breakthrough (3.667 in totale) avevano un rischio stimato di morte più elevato (43,58 morti in più ogni 1.000) e di sviluppare sintomi di Long Covid (87,59 persone in più ogni 1.000 che hanno manifestato almeno un sintomo) nei primi 30 giorni dalla diagnosi, rispetto a quello delle persone ricoverate per influenza stagionale (14.337 in totale).

“Complessivamente, i risultati suggeriscono che la vaccinazione prima dell’infezione conferisce solo una protezione parziale nella fase post-acuta della malattia; quindi, fare affidamento sui vaccini come unica strategia di mitigazione potrebbe non ridurre in modo ottimale le conseguenze sulla salute a lungo termine dell’infezione da SARS-CoV-2”, scrivono i ricercatori. Gli autori concludono che questi risultati potrebbero essere utilizzati per aiutare a migliorare le strategie volte sia a prevenire le infezioni breakthrough che a ottimizzare l’assistenza per le persone colpite.

“Sebbene i tassi assoluti siano inferiori rispetto a quelli con infezione da SARS-CoV-2 senza vaccinazione precedente, data l’entità della pandemia e il potenziale aumento dei casi di infezioni breakthrough, il carico complessivo di decessi e malattie dopo tali infezioni sarà probabilmente sostanziale, aumenterà ulteriormente l’impatto di questa pandemia e rappresenterà un ulteriore sforzo per i sistemi sanitari già sopraffatti. Nella pianificazione e nello sviluppo delle risorse sanitarie, i governi e i sistemi sanitari dovrebbero tenere conto delle esigenze di assistenza delle persone con conseguenze post-acute dopo le infezioni breakthrough”, conclude lo studio.