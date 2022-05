Il robot telecomandato più piccolo del mondo può stare sul bordo di una moneta

MeteoWeb

Robot millimetrici simili a granchi, vermi, grilli e scarafaggi. Sono le tecnologie sviluppate dagli ingegneri della Northwestern University, della McCormick School of Engineering e del Querrey Simpson Institute for Bioelectronics (QSIB). In un articolo, pubblicato sulla rivista Science Robotics, i ricercatori hanno descritto il piu’ piccolo robot telecomandato al mondo: misura solo mezzo millimetro, ha la forma di un granchio peekytoe ed e’ in grado di piegarsi, torcersi, gattonare, camminare, girarsi e persino saltare.

Per costruire il piccolo granchio robotico, i ricercatori, guidati da John A. Rogers, hanno utilizzato un materiale in lega a memoria di forma che si trasforma quando viene riscaldato. Un sottile rivestimento di vetro restituisce elasticamente la parte corrispondente della struttura alla sua forma. Quando il robot cambia da una fase all’altra, genera locomozione ed e’ in grado di muoversi. Un laser controlla a distanza il robot per attivarlo e stabilisce la direzione del movimento.

“La robotica – afferma Rogers – e’ un campo entusiasmante della ricerca, e lo sviluppo di robot su microscala potrebbe aprire la strada a una serie di possibilita’ che spaziano dalla medicina all’industria”. “Il nostro approccio – aggiunge Yonggang Huang, altro autore dell’articolo – consente una varieta’ di modalita’ di movimento controllato. Il robot puo’ camminare a una velocita’ media di meta’ della sua lunghezza corporea al secondo”. “Le dimensioni minime di queste strutture rendono il raffreddamento molto rapido – commenta Rogers – per cui possono funzionare molto velocemente”. “Grazie alle nuove tecniche di assemblaggio e agli innovativi concetti di materiali – concludono gli autori – possiamo costruire robot in grado di muoversi e di assumere qualunque forma in tre dimensioni. La scelta del granchio e’ stata un capriccio creativo, dato che ci incuriosivano i movimenti di questi animali“.

Gli scienziati sperano che questa tecnologia possa portare ad automi di dimensioni ridotte in grado di svolgere compiti pratici all’interno di spazi ristretti.