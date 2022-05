La Russia evita di nuovo il default

MeteoWeb

Il National Settlement Depository (NSD) della Russia ha pagato oggi con successo cedole in valuta estera su due eurobond, ha detto a Reuters un rappresentante dell’NSD, una mossa che potrebbe significare che la Russia ha evitato nuovamente un default. L’NSD ha dichiarato di aver pagato valuta estera in pagamenti di cedole sugli eurobond con scadenza nel 2026 e nel 2036, entrambi in scadenza il 27 maggio.

La Russia è sull’orlo di un tipo unico di crisi del debito. Secondo gli investitori, sarebbe la prima volta che una grande economia di mercato viene spinta verso un default obbligazionario dalla geopolitica, piuttosto che dalle casse vuote.

La Russia ha anticipato due pagamenti sul suo debito internazionale venerdì scorso nel suo ultimo tentativo di scongiurare un default, pochi giorni prima che gli Stati Uniti decidessero di non estendere una deroga chiave che consentisse transazioni sui pagamenti di eurobond russi in valuta estera. La Russia sta ora lavorando a un nuovo meccanismo per servire il suo debito denominato in dollari che le consentirà di effettuare pagamenti sugli eurobond in scadenza a giugno senza la licenza rilasciata dagli Stati Uniti, ha affermato il Ministro delle finanze Anton Siluanov in un’intervista televisiva. La Russia pagherà le cedole sugli eurobond con scadenza nel 2027, 2028 e 2048 a fine giugno.

La Russia ha affrontato la prospettiva di un default sovrano da quando le capitali occidentali hanno imposto sanzioni radicali sulla scia dell’invasione in Ucraina del 24 febbraio. Il paese è stato quasi tagliato fuori dal sistema finanziario globale e ha visto congelata circa la metà delle sue riserve da 640 miliardi di dollari all’estero. Ma le autorità russe hanno affermato che il Paese ha abbastanza soldi per onorare il proprio debito e che ciò che altri Paesi potrebbero considerare un default sarebbe un evento tecnico e orchestrato.

Siluanov ha affermato che questa settimana la Russia continuerà a pagare i suoi obblighi statali sugli eurobond in rubli se non sarà in grado di pagare in valuta estera. Siluanov ha aggiunto che non ci sarebbe alcun impatto sull’economia se gli Stati Uniti dichiarassero che la Russia è in default tecnico sui suoi eurobond.

Ma gli analisti erano più scettici sull’impatto di una potenziale ricaduta sull’economia russa a lungo termine, poiché il deficit della Russia potrebbe espandersi molto rapidamente a causa della sua invasione in Ucraina, ha affermato Takahide Kiuchi, economista del Nomura Research Institute. “L’economia russa non può resistere senza finanziamenti o denaro dall’estero. Quindi, in questo senso, nessun accesso al mercato globale potrebbe ridurre il potenziale di crescita dell’economia russa a lungo termine“, ha affermato Kiuchi.