Russia, incendi in Siberia: diverse vittime, devastate 200 case

Una serie di incendi in Russia ha colpito diversi centri abitati nella zona di Krasnoyarsk, in Siberia: lo ha annunciato il Ministero delle Situazioni di emergenza, come riporta l’agenzia Interfax. Due persone sono morte a Novorkursk, dove sono in fiamme 15 edifici. Segnalati roghi a Nikolsk, dove bruciano altri 20 edifici. Tre persone, inclusi i due bambini, sono morti a Talazhanka, dove sono in fiamme 16 edifici.

Al momento non si hanno informazioni sulle cause degli incendi, divampati nella regione di Krasnoyarsk, importante complesso industriale. Nella zona, nota tra l’altro per la lavorazione del legno, sono andate a fuoco diverse segherie industriali, ma anche un asilo e molti palazzi, ha spiegato il Ministero per le situazioni di emergenza della regione.