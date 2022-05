Russia: incendio in centro aerospaziale nella regione di Mosca

MeteoWeb

Un incendio si è sviluppato nei locali dell’Istituto centrale di aeroidrodinamica Zhukovsky nella regione di Mosca, importante centro nel settore aerospaziale russo: lo ha riferito una fonte all’agenzia russa Interfax. “Una sottostazione di trasformazione è in fiamme nell’area di 30 km quadrati al numero 1 di via Zhukovsky,” ha affermato la fonte. Successivamente questa ha spiegato che l’incendio è stato spento e non sono state segnalate vittime.