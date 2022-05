La Russia presenta il super missile Sarmat: “pochi secondi per colpire Berlino, Londra o Parigi”

MeteoWeb

Alle 15.12 (ora di Mosca) del 20 aprile da un silos nella regione di Arcangelo, sul Mar Bianco, è stato lanciato il nuovo missile Sarmat, altra arma a disposizione della Russia con cui Vladimir Putin ha voluto lanciare un chiaro messaggio all’Occidente. Il Presidente russo ha definito Sarmat come “l’arma in più per difendersi dalle minacce”.

Il nuovo super missile intercontinentale può raggiungere in pochissimi minuti le principali capitali europee e la Russia lo ha messo nero su bianco creando una mappa che mostra le potenziali traiettorie e i tempi di volo: bastano solo 106 secondi per arrivare a Berlino, 200 per raggiungere Parigi e 202 per raggiungere Londra.

I test del missile sono stati commentati da esperti nei programmi della tv di Stato, da Channel One a Rossija1. “Quest’arma unica proteggerà la sicurezza della Russia da ogni minaccia esterna e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese nella frenesia della rabbia e della retorica aggressiva”, ha dichiarato Putin.

Il Presidente russo ha anche affermato che il super missile è realizzato interamente con componenti made in Russia, un modo per sottolineare che le sanzioni americane e occidentali non impediranno a Mosca di proseguire nei suoi programmi di sviluppo tecnologico.