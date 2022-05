Russia, Parata della Vittoria: a Norilsk celebrazioni durante bufera di neve | VIDEO

MeteoWeb

Grande partecipazione a Norilsk, in Russia, per celebrare il Giorno della Vittoria, nonostante una bufera di neve. La Parata, che commemora il 77° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, si è tenuta come da programma ed è stato steso un enorme nastro di San Giorgio, a strisce orizzontali arancioni e nere, simbolo della potenza bellica russa.

Norilsk si trova nel territorio di Krasnojarsk, nel circondario federale della Siberia settentrionale. Seconda città per popolazione a Nord del circolo polare artico dopo Murmansk, è considerata uno dei luoghi più inquinati al mondo e una delle città più fredde della Russia.