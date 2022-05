Salmonella nella torta al cioccolato confezionata: scatta il richiamo, “non consumate”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Torta cioccolato/cocco (articolo KLP 1284) e Torta cioccolato/cioccolato (articolo KLP 1282), marchio Elite, prodotto in Israele e commercializzato in Italia da BET KOSHER SAS di Alberto Terracina, Roma.

A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedenti al 29/04/2022 e le relative date di scadenza, a causa della presenza di salmonella. “Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo“, si legge nelle avvertenze.