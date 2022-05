Samantha Cristoforetti sogna la Luna: “accordi per 3 astronauti europei sul Gateway”

MeteoWeb

Samantha Cristoforetti è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 28 aprile, dando inizio alla sua missione Minerva. Questa è la sua seconda missione sulla ISS ma AstroSamantha, orgoglio italiano, sogna ancora più in grande e punta alla Luna. Nel corso del suo primo collegamento in diretta dalla ISS con il quartier generale dell’ASI, dove sono stati illustrati gli esperimenti che condurrà durante la sua missione, Cristoforetti ha detto che non c’è ancora una missione spaziale sulla Luna in cui è stata decisa la sua partecipazione “ma comunque c’è un accordo per inviare tre astronauti europei nell’orbita cislunare e sul Gateway”.

“Non mi sono mai addestrata per fare una missione per la stazione in orbita lunare, sul Gateway, che realizzerà una nuova missione sulla Luna”, ha chiarito l’astronauta italiana “ma nella fase di attesa fra la mia ultima missione spaziale e questa in corso, ho partecipato alla fase di sviluppo del modulo europeo International Habitat che è in fase avanzata di sviluppo in Italia, a Torino”. “Ancora nessuno si addestra specificatamente ma c’è un accordo per avere 3 astronauti europei per missioni in orbita cislunare sul Gateway” ed i voli “probabilmente saranno nella seconda metà di questo decennio e sicuramente anche per me è una possibilità”, ha detto Cristoforetti.