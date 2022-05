Samantha Cristoforetti: anche barrette con farina di insetti nel suo menù sulla ISS

MeteoWeb

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti è arrivata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lo scorso 28 aprile e oggi ha risposto, insieme alla collega Jessica Watkins, ad alcune domande dei media americani in un collegamento organizzato dalla NASA. AstroSamantha ha detto che ad unire gli astronauti americani, europei e russi che in questo momento sono a bordo della ISS sono lo spazio, la vita a bordo, insieme all’amore per la famiglia e gli amici.

Quanto alla vita a bordo della Stazione Spaziale, AstroSamantha l’ha definita “lussuosa” rispetto a quello che potrebbe essere un futuro viaggio verso Marte: “al confronto, sarebbe come stare in campeggio“, ha detto.

Rispondendo alle curiosità dei giornalisti, Cristoforetti ha anche parlato degli alimenti che accompagneranno la sua nuova missione Minerva a bordo della ISS. “I cibi sono tutti italiani, preparati dallo stesso chef che aveva preparato quelli della mia prima missione. Alcuni sono già qui, altri arriveranno fra poche settimane. Sono tutti cibi sani e nutrienti, ma c’è anche qualcosa di speciale, come le barrette fatte con farina di insetti“, ha detto l’astronauta italiana.