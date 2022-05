Sciame sismico in Islanda: centinaia di scosse al giorno vicino al Monte Þorbjörn

MeteoWeb

Centinaia di scosse vengono rilevate ogni giorno nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale. Nell’ultimo mese, sono stati rilevati circa 7.300 terremoti, vicino al Monte Þorbjörn e alla centrale elettrica di Svartsengi. Ventidue dei terremoti registrati hanno avuto magnitudo superiore a 3 gradi della scala Richter. Terremoti sono stati registrati anche nella regione della capitale e nel nord dell’Islanda, vicino al vulcano Askja.

Centinaia di terremoti al giorno

L’attività sismica nella Penisola di Reykjanes è aumentata notevolmente nelle ultime settimane, con centinaia di terremoti registrati ogni giorno; venerdì 20 maggio sono stati 500, sabato 21 150 e domenica 22 400. Il più grande terremoto dello sciame sismico in corso, di magnitudo 4.3, si è verificato il 4 maggio. I terremoti sono causati dal magma che si muove sotto la superficie.

Einar Hjörleifsson, un esperto di rischi naturali, ha detto a RÚV News che il flusso di magma sotto la crosta terrestre spiega la formazione di piattaforme rocciose sotterranee nell’area. Al momento, tuttavia, non vi è alcuna indicazione che il magma si stia avvicinando alla superficie. Come si valuta la probabilità di un’imminente eruzione vulcanica? “Stiamo conducendo un’osservazione molto ravvicinata dell’area. Le nuove immagini satellitari che abbiamo appena analizzato indicano che il magma si accumula sotto la crosta. Tuttavia, si sta muovendo orizzontalmente, formando una specie di piattaforma rocciosa a una profondità di 4-6 chilometri. Non riusciamo a vedere alcun movimento verticale del magma nelle immagini”, ha detto l’esperto.

Vulcano Askja relativamente innocuo

Tuttavia, l’attività vulcanica sull’isola si estende oltre Reykjanes. Vicino al vulcano Askja, il terreno si è sollevato di circa 30cm a causa dell’accumulo di magma. Questi non sono necessariamente segni di un’eruzione imminente. Sebbene Askja abbia vomitato enormi quantità di cenere nel 1875, le sue eruzioni vengono raramente notate perché sono per lo più innocue. L’eruzione di Askja del 1875 causò un disastro in Islanda, distruggendo molti villaggi nella parte occidentale dell’isola e costringendo i residenti a evacuare.