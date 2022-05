Forte vento di scirocco in Sicilia: notte di fuoco a Erice e nel Palermitano, Eolie isolate

MeteoWeb

Le forti raffiche di scirocco che da ieri spazzano la Sicilia stanno creando danni, disagi, e alimentano incendi tra Trapanese e Palermitano. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte sul Monte Erice, nel Trapanese. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio alimentate dal forte vento di scirocco. La situazione al momento è sotto controllo. Sul posto le squadre dei pompieri della provincia di Trapani e i rinforzi dalle province di Agrigento e Palermo. Importante il contributo di due squadre di Vigili del fuoco provenienti da Enna e Caltanissetta, insieme al personale dei locali distaccamenti, per rimediare ai danni del forte scirocco su Marsala e Castelvetrano.

E’ stata chiusa al transito, in via precauzionale, la strada provinciale Erice-Trapani, mentre è ancora aperta la Sp 20 che passa da Valderice. Sul luogo hanno operato anche i militari dell’82° centro Csar, con l’ausilio di un canadair. Diverse le persone che hanno passato la notte fuori dalle abitazioni. Le squadre del pompieri che hanno infine avuto ragione del fuoco, restano allertate per contenere eventuali focolai alimentati dal forte venti di scirocco.

Il vento e gli incendi hanno caratterizzato la notte appena trascorsa non solo a Erice ma anche a Palermo e in provincia. Diversi roghi, alcuni dei quali di origine dolosa, sono divampati nella zona di Monreale. Pioppo, Cefalù, a Bagheria sul Monte Catalfano e a Termini Imerese. Questa mattina per spegnere definitivamente le fiamme si attende l’arrivo dei canadair. Numerosi anche i danni causati dal forte vento di scirocco: 38 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti sulle auto e che hanno invaso la sede stradale. Tanti i cartelloni pubblicitari finiti per strada e rimossi dai pompieri.

A causa delle forti folate, stanotte un camion che viaggiava carico sull‘A29 Mazara del Vallo-Palermo, ha perso la centina, la struttura in metallo che chiude il piano di carico del mezzo. L’incidente si è verificato sul ponte tra gli svincoli di Alcamo est e Balestrate. Nessuna conseguenza per l’autista del mezzo pesante.

Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate a causa del forte vento di scirocco che spazza l’arcipelago da Sud/Est con raffiche che hanno raggiunto anche i 50km/h. Aliscafi e navi hanno sospeso tutte le corse di linea con la terraferma. Violente mareggiate si sono abbattute sulle sette isole. A Porto delle Genti, a Lipari, le onde hanno raggiunto le case che si affacciano sulla spiaggia. Le raffiche di vento stanno anche creando danni anche ai vigneti soprattutto di Salina, Lipari e Vulcano e anche alle tante coltivazioni sparse nell’arcipelago.

