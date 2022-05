Nuova sensazionale scoperta sulla Via Lattea, grande attesa per l’annuncio ESO-EHT

MeteoWeb

Grande attesa per la conferenza stampa organizzata il 12 maggio dal progetto dell’ESO (European Southern Observatory o Osservatorio Europeo Australe) e dell’EHT (Event Horizon Telescope o Telescopio per l’Orizzonte degli Eventi) per presentare i nuovi risultati ottenuti dall’EHT sulla Via Lattea.

Il Direttore Generale dell’ESO introdurrà l’evento. Successivamente interverranno il direttore del progetto EHT, Huib Jan van Langevelde, e il presidente del comitato di collaborazione EHT, Anton Zensus. A spiegare il risultato in dettaglio sarà poi un panel di esperti EHT:

Thomas Krichbaum, Istituto Max Planck di Radioastronomia, Germania;

Sara Issaoun, Centro di Astrofisica | Harvard & Smithsonian, Stati Uniti e Radboud University, Paesi Bassi;

José L. Gómez, Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), Spagna;

Christian Fromm, Università di Würzburg, Germania;

Mariafelicia de Laurentis, Università di Napoli “Federico II” e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Italia.

La conferenza stampa si terrà alle 15 ora italiana presso il quartier generale dell’ESO, a Garching bei München (Germania) e online.