Altra giornata di fuoco in Spagna: sfiorati i +42°C in Andalusia

Altra giornata all’insegna del caldo record in Spagna, dove, come nella giornata di ieri, diverse località hanno superato la soglia di +40°C. E siamo solo a maggio! La città più calda si conferma ancora Andujar, in Andalusia, che oggi ha registrato +41,6°C. Registrati +40°C a Cordoba, Montoro, Almadén, +39°C a Jaén, Linares, +38°C a Granada, +35°C a Madrid.

Una massa di aria calda e secca che trasporta polvere e sabbia dal Nord Africa ha spinto le temperature fino a 15°C sopra la media in Spagna in questi giorni, provocando tra le più alte temperature di maggio degli ultimi due decenni. “Queste saranno probabilmente tra le temperature più alte che abbiamo visto a maggio nel XXI secolo“, ha detto Ruben del Campo, portavoce di AEMET, l’Agenzia Meteorologica del Paese.