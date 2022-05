Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: morto 18enne

MeteoWeb

Morto il 18enne recuperato ieri sera in condizioni gravissime nel lago di Como: il ragazzo non è riemerso da un tuffo ed è rimasto sott’acqua per circa 20 minuti. Sottoposto a procedura Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) nel tentativo di salvarlo, è morto questa mattina all’ospedale Sant’Anna. Il ragazzo si era tuffato da un pontile del porto in viale Geno, in compagnia del fratello e di altri amici, tutti di nazionalità turca. E’ stato un vigile del fuoco di Como a recuperarlo: era a 5 metri di profondità ma ancora vivo. Le prime manovre rianimatorie sono state fatte sul posto, poi è seguito il trasferimento in ospedale.

Ieri a Como la giornata è stata particolarmente calda, ma la temperatura del lago in questa stagione è ancora intorno ai +20/21°C.