Siccità nel Sud-Ovest degli USA: riemergono barche affondate dal lago Mead | FOTO

Il livello dell’acqua nel lago Mead, il più grande bacino idrico degli USA, è sceso per la prima volta al di sotto dei 320 metri la scorsa settimana, un evento cruciale che segnala che riduzioni nell’approvvigionamento idrico più severe sono dietro l’angolo per il Sud-Ovest del Paese. Se l’US Bureau of Reclamation nel suo rapporto di agosto determinerà che il livello del lago sarà pari o inferiore a tale quota nel gennaio 2023, il Sud-Ovest passerà al secondo livello di riduzioni nell’approvvigionamento idrico senza precedenti che ridurranno ulteriormente la quantità di acqua del fiume Colorado che può essere utilizzato dalle città e dall’industria.

Con il calo del livello dell’acqua, barche precedentemente affondate emergono nel fango e altri veicoli vi rimangono bloccati (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Travis Pardee, che ha scattato diverse foto delle barche riemerse, ha detto alla CNN che crede che ce ne siano decine nella zona. Inoltre, il National Park Service ha condiviso diverse foto su Twitter che mostravano camion bloccati nel fango intorno al lago: la riva sembra ingannevolmente stabile, ma si comporta invece come sabbie mobili.

Future riduzioni nelle forniture d’acqua

Il lago Mead, che fornisce acqua a circa 25 milioni di persone in Arizona, Nevada, California e Messico, sta attualmente operando in una carenza di livello 1, iniziata a gennaio. In condizioni di livello 1, gli stati del Sud-Ovest hanno visto riduzione obbligatorie dell’acqua che possono consumare dal fiume Colorado. Questi tagli hanno colpito principalmente l’agricoltura.

Se si prevede che il livello dell’acqua del lago rimarrà al di sotto dei 320 metri entro gennaio 2023, verrebbe implementata la carenza di livello 2. L’Arizona passerebbe dall’attuale taglio del 18% al 21% e il Nevada passerebbe dal 7% all’8%. Anche il Messico vedrà un taglio del 7%.

Se il lago Mead continuerà a diminuire, sono previsti ulteriori tagli – ogni livello con un impatto crescente sull’agricoltura e sull’uso dell’acqua municipale. E se le autorità prevedono che il livello sarà inferiore a 318 metri a gennaio, anche la California vedrebbe un taglio obbligatorio del 5% di ciò che può estrarre dal fiume Colorado.

Patti Aaron, responsabile delle relazioni pubbliche del Bureau of Reclamation, ha affermato che le proiezioni sono sfumate, dal momento che le autorità devono tenere conto anche della diminuzione dei livelli dell’acqua nel vicino lago Powell, il secondo bacino idrico più grande del Paese che si trova a monte del lago Mead. L’agenzia ha recentemente annunciato misure di emergenza senza precedenti per aiutare ad aumentare i livelli dell’acqua del lago Powell, che includono il rilascio di più acqua dai bacini a monte più piccoli sul fiume Colorado nel lago Powell, mentre l’acqua nel lago stesso viene trattenuta, invece che inviata a valle.

Senza queste misure di emergenza, l’ufficio ha stimato che ci fosse circa il 25% di possibilità che la diga del Glen Canyon, che è alimentata dal lago Powell, avrebbe smesso di produrre entro la fine di quest’anno. La diga genera energia per ben 5,8 milioni di case e aziende in sette stati.