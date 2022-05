Meteo, forti temporali pomeridiani al Sud e super caldo al Nord: la situazione in diretta

MeteoWeb

Italia anche oggi divisa in due sotto il profilo meteorologico: al Sud sono in atto forti temporali pomeridiani determinati dalla ciclogenesi convettiva nelle zone interne dell’Appennino, e spinti verso ovest dalle correnti orientali al suolo. Localmente sono in atto nubifragi. I fenomeni più intensi interessano le zone interne della Sicilia, dove sono in atto dei nubifragi: al momento sono caduti 18mm di pioggia a Salemi, 17mm a Gangi, 15mm a Partanna, 7mm a Nicosia, 4mm a Corleone, 2mm a Sciacca, 1mm a Bronte.

Forti piogge anche in Calabria, soprattutto tra Sila e Catena Costiera dove sono caduti 9mm di pioggia a Martirano e Soveria Mannelli, 7mm a Nicastro e Decollatura, 3mm a Giffone, 1mm a Cosenza. Nelle aree colpite dal maltempo, le temperature crollano rapidamente: a Cosenza abbiamo appena +16°C, a Sciacca +18°C. E mentre il clima rimane così freddo nelle zone più meridionali d’Italia, al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche fa sempre più caldo con valori termici quasi estivi. La colonnina di mercurio, infatti, oggi ha raggiunto ben +29°C a Pordenone, +28°C a Firenze, +27°C a Milano, Trento, Bolzano, Trieste, Udine, Ferrara e Cremona, +26°C a Roma, Verona, Perugia, Padova, Brescia, Aosta, Lodi, Pavia e Reggio Emilia, +25°C a Torino, Bologna, Bergamo, Ravenna, Novara, Modena, Asti e Alessandria.

L’instabilità pomeridiana proseguirà anche domani, Mercoledì 11 Maggio, nelle regioni del Sud, ma in modo via via sempre più affievolito rispetto ad oggi.

