Strana sostanza oleosa ricopre il Lago di Como

Questa mattina chi ha avuto la possibilità di vedere di persona il Lago di Como si è ritrovato di fronte ad un fenomeno inspiegabile: una strana sostanza oleosa ha ricoperto l’acqua. Non sono ancora note causa e provenienza del liquido: lo sversamento è apparso sullo specchio d’acqua del primo bacino nella mattina, come si può vedere dalla foto in alto scattata da un cittadino.

Il Codacons presenta un esposto alla Procura per danno ambientale

Il Codacons, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente e della fauna animale, ha deciso di presentare esposto alla Procura della Repubblica per danno ambientale. A segnalare l’accaduto sono stati numerosi cittadini che hanno notato l’aspetto anomalo che ha assunto il corso d’acqua. Le cause di tale sversamento per ora sono ancora ignote. “E’ un fatto molto grave! – commenta Marco Donzelli, Presidente del Codacons, in una nota – Dopo aver appurato di che tipo di sostanza si tratta, si approfondiscano le responsabilità e si individuino i responsabili”.