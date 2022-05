Sottomarino in transito nello Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Da oggi, sabato 7 maggio a venerdì 27 maggio, un sottomarino sarà in transito nello Stretto di Messina. La conferma arriva dalla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina che ha reso noto che nel periodo compreso dalle ore 02.01 di oggi fino alle 01.59 di venerdì 27 maggio, l’area dello Stretto di Messina “sarà interessata da un sommergibile che effettuerà la navigazione in immersione. Le coordinate sono: A. 38°20,000’N-015°30,000’E; B. 38°20,000’N-015°26,000’E; C. 39°00,000’N-015°26,000’E; D. 39°00,000’N-015°30,000’E”.

“Per tale ragione navi e natanti in navigazione in quella zona di mare, nelle ore e nei giorni indicati in premessa, dovranno svolgere la navigazione con cautela, prestando la massima attenzione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare”, continua l’avviso della Capitaneria di Porto.

Intanto dallo Stretto arrivano i primi scatti del sottomarino in azione, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.