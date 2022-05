Dall’Olanda all’Italia per spargere le ceneri della moglie ma muore di infarto

MeteoWeb

Alfred, 58enne olandese, e sua moglie Mariette sono i protagonisti di una storia di grande amore, ma anche profonda tristezza. La coppia, insieme ai figli Joost e Anne, di 22 e 20 anni, amavano molto la Val di Fumo e ogni estate affittavano un appartamento al Villaggio dei Tre Capitelli, sul lago d’Idro in provincia di Brescia.

Lo scorso anno, Mariette si è ammalata di cancro e uno dei suoi ultimi desideri era proprio quello di tornare per l’ultima volta in Italia in primavera. Purtroppo, però, la malattia le ha impedito di realizzarlo. Allora Alfred ha deciso di esaudire per come poteva il desiderio della moglie, scegliendo di spargere le sue ceneri nella Val di Fumo, che lei tanto amava. Alfred e i figli sono partiti, dunque, alla volta dell’Italia, dove domenica 1 maggio avrebbero voluto spargere le ceneri della donna.

Ma il destino sembra essersi accanito su questa famiglia. Alfred non è riuscito a portare a termine il suo proposito perché la sera prima è stato colto da un malore mentre si trovava già nella Val di Fumo. Inutili i soccorsi prestati dai figli e da alcune persone, mentre i volontari dell’ambulanza e un medico rianimatore con l’elisoccorso si precipitavano sul posto. Un infarto ha strappato via Alfred, causando un altro immenso dolore ai due figli, che solo poche settimane prima avevano perso la madre.