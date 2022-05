Spazio: la Cina inizia a piantare semi inviati in orbita con Shenzhou-13

MeteoWeb

In Cina sono stati avviati esperimenti di riproduzione su 12mila semi coltivati all’interno della navicella spaziale Shenzhou-13, rimasta in orbita per 6 mesi, agganciata alla stazione Tiangong. I semi, tra cui quelli di erba medica e avena e miceli di funghi, sono stati selezionati da diversi istituti di ricerca nel 2021 e riportati sulla Terra nella capsula lo scorso 16 aprile. I semi sono stati esposti alle radiazioni cosmiche e alla microgravità durante una missione di volo in orbita per mutarne i geni, allo scopo di generare nuove specie. I test di riproduzione spaziale sono stati effettuati in tutte le missioni di volo durante la fase di verifica tecnologica essenziale del progetto per la stazione spaziale cinese.

Migliaia di semi di colture e di microrganismi provenienti da 88 organizzazioni sono stati trasportati nello Spazio e riportati sulla Terra dalle navicelle Shenzhou-12 e Shenzhou-13. I ricercatori di M-Grass, nella Mongolia Interna, hanno condotto esperimenti su 6 varietà erbacee presenti a bordo di Shenzhou-13. A seguito di un’ulteriore selezione e piantumazione, le varietà di semi superiori saranno utilizzate per il ripristino ecologico e la costruzione di paesaggi urbani.

La capsula Shenzhou-13 è stata lanciata il 16 ottobre 2021 con a bordo 3 astronauti, per un soggiorno di 6 mesi sulla stazione spaziale cinese, un record nazionale.