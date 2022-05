Spazio: il Giappone verso l’autonomia dei lanci

MeteoWeb

Il Giappone punta all’autonomia per il lancio di satelliti commerciali e di esplorazione dello Spazio: l’attività era un tempo garantita prevalentemente dalla collaborazione con la Russia, ed è attualmente interrotta a causa della guerra in Ucraina.

“Rafforzeremo radicalmente le capacità di lancio in orbita di satelliti, sganciandoci dalla dipendenza attuale da Stati Uniti e Russia,” ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida durante una conferenza stampa al termine della prima riunione del comitato di Sicurezza strategica per lo Spazio. L’autonomia verrà ottenuta mediante il lancio in orbita dei razzi di nuova generazione H-3, sviluppati dalla Japan Aerospace Exploration Agency.