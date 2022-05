Enorme squalo bianco avvistato nello Stretto di Messina | VIDEO

MeteoWeb

Uno squalo bianco nelle acque dello Stretto di Messina. È stato avvistato venerdì 13 maggio da alcuni pescatori a bordo di una feluca, l’imbarcazione per la pesca del pesce spada. Come dimostra il video in fondo all’articolo, l’esemplare era lungo circa 5 metri, con un peso stimato in circa 400kg.

Per quanto l’avvistamento possa incutere paura, lo Stretto di Messina, così come il Mediterraneo, è da sempre popolato dagli squali bianchi. Secondo un recente studio, lo squalo bianco abita il Mediterraneo da oltre 3 milioni di anni.

