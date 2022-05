Spazio: in orbita oltre metà della flotta Starlink

MeteoWeb

La flotta di satelliti Starlink di SpaceX ha superato la metà delle unità previste: con i due lanci consecutivi di 53 satelliti ciascuno avvenuti venerdì 13 e sabato 14 maggio, ha raggiunto il numero di 2.600 sui 4.408 previsti, e un nuovo lancio in programma oggi dal Kennedy Space Center della NASA farà avanzare ulteriormente la flotta a 2.653.

La rete Starlink è già disponibile in 32 Paesi ed è la flotta più grande mai messa in orbita: la rivale OneWeb si colloca al secondo posto con 428 su 648 unità previste. Il servizio di internet satellitare di Musk consente una connessione ad alta velocità senza passare per infrastrutture terrestri e anche in aree più remote della Terra.

Attualmente sono funzionanti 2.321 satelliti, secondo un conteggio non ufficiale dell’astrofisico Jonathan McDowell, ma l’obiettivo dell’azienda di Elon Musk sarà quello di raggiungere quota 42mila satelliti, posizionati a diverse altitudini e inclinazioni.

Il lancio oggi costituisce la 21ª missione dell’anno per SpaceX.