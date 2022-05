Scoperte centinaia di statuette e sarcofagi di 2.500 anni fa a Saqqara, in Egitto | FOTO

MeteoWeb

Gli archeologi egizi hanno rivelato un altro enorme bottino di manufatti inestimabili dalla necropoli di Saqqara, un noto sito vicino al Cairo che probabilmente custodisce ancora tanti segreti. Si tratta di decine di sarcofagi appena scoperti, splendidamente decorati, ancora sigillati con i loro proprietari mummificati all’interno, insieme a decine di statue di bronzo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

L’esposizione dei reperti, allineati davanti alla Piramide a gradoni di Djoser di Saqqara, è stata la quinta dagli archeologi che lavorano nel sito dal 2018: e ci sono ancora molti anni di lavoro da svolgere!

Le ultime scoperte, tra cui circa 250 sarcofagi ancora sigillati, provengono dal “Cimitero degli animali sacri” a Saqqara, ha detto a CBS News Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziane. Ora al cimitero sono state scoperte più di 450 bare decorate e sigillate contenenti mummie in buone condizioni, tutte risalenti a circa 2.500 anni fa.

Il sito del cimitero di Saqqara era precedentemente chiamato “Bubasteion”, un riferimento all’antica dea egizia Bast, che era adorata sotto forma di gatto. Molte delle statue inizialmente scoperte lì raffiguravano la dea. Nel 2019, tuttavia, il sito è stato ribattezzato Cimitero degli animali sacri dopo che gli archeologi hanno scoperto altri animali mummificati e statue di altre divinità egizie, ha detto a CBS News il Dott. Mohamed Al Saidi, direttore della missione. I manufatti esposti oggi includevano circa 150 statue in bronzo di divinità egizie di diverse dimensioni, tra cui alcune raffiguranti gli dei Anubi, Osiride, Nefertem, Iside e Hathor.

“La scoperta di oggi conferma che il tempio non era esclusivamente per i gatti, ma anche per altre divinità egizie“, ha detto Al Saidi a CBS News. “Abbiamo trovato due bellissime statue di legno con facce dorate delle divinità Iside e Neftis, chiamate i protettori della bara. Erano in posizione seduta, uno di loro vicino alla testa della bara e l’altro ai piedi, in una posizione chiamata ‘le persone in lutto’ o ‘piangenti’ per il defunto”.

All’interno della stessa bara, gli archeologi hanno scoperto un rotolo di papiro che ritengono possa essere lungo 9 metri e contenere capitoli del “Libro dei morti”. Il papiro è stato inviato a un laboratorio del Museo Egizio per un ulteriore esame.

Il sito di lavoro è lungo quasi 402 metri e gli archeologi che ci lavorano hanno effettuato scavi solo sui primi 90 metri, quindi Al Saidi ha detto che il sito probabilmente ha ancora molti più tesori da rivelare. Saqqara è la necropoli dell’antica capitale Menfi e patrimonio mondiale dell’UNESCO, nota per la famosa piramide a gradoni del faraone Djoser, la prima dell’era faraonica.

La presentazione delle nuove scoperte arriva dopo che a marzo sono state portate alla luce cinque antiche tombe ben conservate a Saqqara. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha affermato che le tombe hanno almeno 4.000 anni.