Pioggia di stelle cadenti in arrivo: spettacolo o delusione? La NASA fa chiarezza

MeteoWeb

E’ grande l’attesa per una nuova pioggia di meteore: potrebbero infiammarsi mentre il nostro pianeta passerà attraverso i residui di una cometa in disintegrazione chiamata Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). Non è solo un’entusiasmante opportunità per gli osservatori del cielo: anche gli scienziati attendono con impazienza l’incontro. Secondo la NASA, la pioggia di meteoriti delle Tau Erculidi potrebbe stupire (o deludere) durante la notte di lunedì 30 maggio e durare fino a martedì. SW3 è abbastanza vicina al Sole per gli standard delle comete: completa un’orbita attorno alla nostra stella una volta ogni cinque anni. Nel 1995 ha iniziato a rompersi, frantumandosi in pezzi più piccoli e lasciando dietro di sé una nube di detriti che continua a girare intorno al Sole.

Abbiamo già visto comete frammentarsi: secondo William Reach, astronomo del SOFIA Science Center presso l’Ames Research Center della NASA in California, una cometa periodica su 100 – e forse anche di più – potrebbe rompersi alla fine. Come noto, negli anni ’90, la cometa Shoemaker-Levy 9 è andata in pezzi, che sono andati a sbattere contro Giove. Anche se la disintegrazione in corso di SW3 sembra in qualche modo simile, il processo “quasi certamente non è lo stesso“, ha dichiarato Reach a Space.com.

Gli scienziati non sono del tutto sicuri di cosa causi la frammentazione delle comete: potrebbe una combinazione di diversi fattori. Shoemaker-Levy 9 ha ceduto sotto la pressione della potente attrazione gravitazionale di Giove, per esempio. Alcune altre comete, però, potrebbero rompersi quando i composti volatili al loro interno come l’acqua si riscaldano e passano dalla fase solida a quella gassosa. Inoltre, il passaggio di una cometa dal Sistema Solare interno verso i bordi esterni molto più freddi la sottopone a sollecitazioni termiche.

In ogni caso, SW3 si sta sgretolando, e, negli ultimi decenni, l’orbita terrestre ha portato il nostro pianeta sempre più vicino ad attraversare la nube di detriti risultante. Quest’anno, finalmente, sembra essere l’anno in cui ci passeremo attraverso. Se sarà davvero così, gran parte dei detriti della cometa cadrà nell’atmosfera terrestre e brucerà come meteore, alcune delle quali potrebbero essere spettacolari.

Gli astronomi sperano certamente che ciò accada: sono ansiosi di dare una rara occhiata da vicino ai frammenti di un oggetto celeste. In effetti, un astronomo, Jérémie Vaubaillon, ha in programma di avvicinarsi ancora di più volando in un jet sopra il New Mexico e l’Arizona durante la pioggia di meteore. Quando i frammenti di cometa entrano nell’atmosfera terrestre, gli scienziati possono osservare come si frammentano, il che può rivelare informazioni sulla loro composizione. Alcuni di quei frammenti potrebbero provenire dall’interno di una cometa, dove gli astronomi non possono accedere semplicemente osservando un oggetto con un telescopio. Inoltre, la potenziale pioggia di meteoriti offre agli astronomi una rara possibilità di mettere le mani su materiale cometario.

Tau Erculidi, la NASA fa chiarezza

Gli astronomi sono entusiasti della possibilità di una nuova pioggia di meteore dal 30 al 31 maggio: l’eccitazione “ha suscitato molte informazioni sulle tau Erculidi, alcune accurate e altre no,” ha spiegato la NASA in un approfondimento in merito. “Ci entusiasmiamo per gli sciami, ma a volte eventi come questo non sono all’altezza delle aspettative. Quindi, stiamo incoraggiando gli skywatcher a evocare i loro scienziati interiori e guardare oltre i titoli. Ecco i fatti:

Nella notte tra il 30 maggio e la mattina presto del 31 maggio, la Terra attraverserà le scie di detriti di una cometa frammentata chiamata 73P/Schwassmann-Wachmann, o SW3.

La cometa, che si è spezzata in grossi frammenti nel 1995, non raggiungerà questo punto della sua orbita fino ad agosto.

Se i frammenti sono stati espulsi a velocità superiori al doppio delle velocità normali, abbastanza veloci da raggiungere la Terra, potremmo ottenere una pioggia di meteore.

Le osservazioni di Spitzer pubblicate nel 2009 indicano che almeno alcuni frammenti si stanno muovendo abbastanza velocemente. Questo è uno dei motivi per cui gli astronomi sono elettrizzati.

Se si dovesse verificare una pioggia di meteore, le tau Erculidi si muoveranno lentamente secondo gli standard meteorici: saranno deboli.

Gli osservatori del Nord America con cieli sereni e bui hanno le migliori possibilità di vedere la pioggia di tau Erculidi. L’ora di punta è intorno all’01:00 sulla costa orientale o alle 22:00 sulla costa occidentale.

Non possiamo essere certi di cosa vedremo. Possiamo solo sperare che sia spettacolare“.