In arrivo una pioggia di stelle cadenti mai vista da un secolo

Qualcosa di eccitante dal punto di vista astronomico potrebbe accadere alla fine di questo mese. Nelle sere del 30 e 31 maggio, gli astronomi di tutto il mondo osserveranno il cielo per vedere se si verificherà una nuova pioggia di meteore, prevista da quasi 100 anni.

Il breve, ma intenso spettacolo di meteore sarebbe dovuto ad una cometa che si è divisa nel 1995 e che, a quanto pare, si sta ancora frammentando. Secondo la NASA, tra una settimana potrebbe verificarsi una nuova pioggia di meteore, le Tau Herculids, che si classificano forse tra i migliori spettacoli meteorici annuali.

Le meteore delle Tau Herculids sono frammenti della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). Due astronomi tedeschi, Arnold Schwassmann e Arno Arthur Wachmann dell’Osservatorio di Amburgo, avevano individuato questa cometa nel 1930. SW3 orbita attorno al sole ogni 5,4 anni. Ma essendo molto debole, SW3 non era stata più vista fino alla fine degli anni ’70. Oltre alla sua debolezza, un motivo per il quale gli astronomi non sono più riusciti ad individuare SW3 è stato il fatto che guardavano nel posto sbagliato. I loro calcoli orbitali imprecisi erano dovuti a passaggi ravvicinati vicino a Giove, che avevano cambiato l’orbita della cometa.

In seguito, SW3 era apparsa abbastanza normale fino al 1995, quando gli astronomi si resero conto che era diventata circa 600 volte più luminosa ed era passata dall’essere una debole macchia ad essere visibile ad occhio nudo durante il suo passaggio. Dopo ulteriori indagini, gli astronomi si resero conto che SW3 si era frantumata in diversi pezzi, disseminando la propria scia orbitale di detriti. Nel 2006, si era frantumata quasi in 70 pezzi e da allora ha continuato a frammentarsi ulteriormente. La cometa SW3 è tornata nel 2011 ma quell’anno non era ben posizionata per gli osservatori, poiché era rimasta per lo più dietro il sole. Quindi non abbiamo potuto apprendere nulla da quel passaggio.

Ora SW3 potrebbe tornare a dare spettacolo. Bill Cooke, che guida il Meteoroid Environment Office della NASA, ha dichiarato: “questo sarà un evento da tutto o niente. Se i detriti di SW3 stessero viaggiando a più di 354km/h quando si sono separati dalla cometa, potremmo vedere una bella pioggia di meteore. Se i detriti avessero velocità di espulsione più lente, nulla raggiungerà la Terra e non ci saranno meteore da questa cometa”.

Le condizioni giuste

Perché ci sia una buona pioggia di meteore nel 2022, devono incastrarsi tre pezzi del puzzle. Innanzitutto, un gran numero di particelle deve essere stato espulso dal nucleo della cometa durante la sua rottura nel 1995. E questo sembra essere vero, come indicano le immagini scattate in quel momento. In secondo luogo, la rottura della cometa avrebbe dovuto alla fine spingere il materiale in avanti nella sua orbita. Poiché una cometa orbita attorno al sole ed espelle materiale, supponiamo che le particelle vadano in tutte le direzioni. Quelle spinte all’indietro assumeranno una velocità inferiore e, governate dalle leggi di gravità, cadranno più vicine al sole. Quando sono più vicine al sole, accelereranno e col tempo, passeranno accanto alla cometa sulle loro orbite più piccole e la precederanno.

Infine, la cometa deve espellere il materiale a una velocità sufficientemente veloce da assumere questa nuova orbita. Per farlo è necessaria una velocità di circa 27 metri al secondo. Questa è più veloce del normale, ma il grande outburst e la rottura del nucleo della cometa nel 1995 potrebbero essere stati abbastanza forti da produrre questa velocità. Se tutte e tre queste condizioni saranno soddisfatte, avremo la tempesta perfetta.

Il radiante

Questo sciame meteorico – le Tau Herculids – prese il nome nel 1930 quando la cometa passò molto vicino alla Terra. Si dice che alcuni osservatori abbiano visto uno sciame meteorico di breve durata nel 1930. Ma questa affermazione è stata messa in discussione. Da allora, lo sciame è stato inesistente o poco brillante, sebbene sia ancora nell’elenco degli sciami meteorici dell’American Meteor Society, che indica la sua durata dal 19 maggio al 14 giugno.

La maggior parte degli sciami meteorici prendono il nome dal punto del cielo da cui sembrano irradiarsi. E questo sciame sarà probabilmente conosciuto per sempre come Tau Herculids perché quella era la posizione calcolata quando la cometa fu scoperta nel 1930. Ma gli osservatori non hanno mai visto meteore provenienti da questa cometa irradiarsi da questa posizione nel cielo. A causa della gravità del pianeta gigante Giove, il radiante si è spostato. Ora si trova nella costellazione Bootes occidentale, vicino alla brillante stella di Arcturus, vicino all’ammasso globulare M3.

Come guardare lo sciame meteorico

Nel 2022, la Luna sarà nuova il giorno prima del picco previsto per questo sciame meteorico. Quindi fortunatamente il satellite non ostacolerà la visione del fenomeno. I calcoli di diversi team hanno fornito tre diversi picchi, tutti in un arco di tempo di 22 minuti. Uno colloca il picco alle 05:04 UTC del 31 maggio 2022; gli altri due alle 04:55 UTC e 05:17 UTC.