La strategia zero-COVID della Cina potrebbe innescare una forte ondata di Omicron

MeteoWeb

La Cina potrebbe subire un’ondata di Omicron che causerebbe circa 1,55 milioni di morti e una domanda di picco prevista per le unità di terapia intensiva (ICU) fino a 15,6 volte la capacità esistente. E tutto ciò accadrebbe se la sua attuale strategia dinamica zero-COVID venisse revocata. I risultati dello studio in merito sono stati pubblicati come parte di uno studio di modellizzazione in Nature Medicine.

La strategia dinamica zero-COVID della Cina, che mira a tagliare le catene di trasmissione e porre rapidamente fine alle epidemie, è in atto da agosto 2021 per rispondere alle varianti SARS-CoV-2 con livelli di trasmissibilità più elevati (come Delta e Omicron). Tuttavia, la Cina sta ora valutando la sostenibilità di questa politica e le potenziali strategie di mitigazione.

Al 18 aprile 2022, il 91,4% della popolazione cinese di età superiore ai 3 anni aveva ricevuto il programma completo della vaccinazione COVID-19 e il 53,7% di loro aveva ricevuto un’iniezione di richiamo. Tuttavia, questa immunità potrebbe non essere sufficiente per prevenire le epidemie. Dal 1 marzo al 22 aprile 2022, sono state segnalate più di 500.000 infezioni da Omicron in quasi tutte le province della Cina, di cui il 93% a Shanghai. Per esplorare la possibilità di passare dal contenimento della pandemia alla mitigazione, riducendo al minimo il carico di malattia (che include il numero di pazienti che necessitano di ricovero e terapia intensiva e decessi), Hongjie Yu e colleghi hanno sviluppato un modello matematico di trasmissione SARS-CoV-2 adattato per il fase di crescita iniziale per l’epidemia di Omicron del 2022 a Shanghai per proiettare l’onere del COVID-19 in caso di revoca della politica dinamica zero-COVID.

Nello scenario di base, che considerava una popolazione vaccinata con il richiamo e l’assenza di interventi non farmaceutici (NPI) potenziati come test di massa e restrizioni alla mobilità e terapie antivirali, l’emergere della variante Omicron nel marzo 2022 potrebbe avere il potenziale causare fino a 5,1 milioni di ricoveri ospedalieri, 2,7 milioni di ricoveri in terapia intensiva e 1,55 milioni di decessi entro un periodo di 6 mesi fino a settembre 2022. Si prevede che le persone non vaccinate di età pari o superiore a 60 anni rappresenteranno il 74,7% del numero totale di decessi a causa della lacuna nella copertura vaccinale.

Gli autori hanno anche studiato l’impatto di tre tipi di strategie per mitigare il carico di COVID-19: promozione di ulteriori vaccinazioni, comprese dosi di richiamo e promozione della vaccinazione tra le persone non vaccinate di età pari o superiore a 60 anni; terapie antivirali; e NPI potenziati. Nessuna delle singole strategie di mitigazione valutate da sole è sufficiente per ridurre il bilancio delle vittime al livello di una stagione influenzale o per prevenire il superamento della domanda di terapia intensiva. Tuttavia, gli autori hanno scoperto che una combinazione di strategie, tra cui un’ulteriore vaccinazione di persone anziane e vulnerabili, fornendo l’accesso a farmaci antivirali e NPI, potrebbe ridurre il bilancio delle vittime e prevenire il sovraffollamento del sistema sanitario.