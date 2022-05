La tartaruga di Irwin, perduta da tempo, riscoperta nel Queensland

MeteoWeb

Sono passati 25 lunghi anni da quando è stato formalmente registrato che la specie elusiva della tartaruga di Irwin (Elseya irwini) vive in un piccolo habitat nel fiume Burdekin inferiore nel Queensland settentrionale (Australia) ma ora un team di ricercatori ha confermato la presenza di questa tartaruga non solo in uno, ma in molti siti lungo il fiume.

La tartaruga è stata scoperta per la prima volta da Steve e Bob Irwin quando il duo padre e figlio, mentre si accampavano sulle rive del fiume Burdekin, hanno notato i distinti volti color pallido delle tartarughe che spuntavano dall’acqua. È questa caratteristica, causata dalla mancanza di cellule contenenti pigmenti che si trovano vicino alla superficie della pelle, che rende queste tartarughe uniche… così come la loro capacità di respirare attraverso il sedere! È attraverso la loro cloaca posteriore che sono in grado di respirare sott’acqua. Questo orifizio funge anche da tratto digestivo, riproduttivo e urinario.

La riscoperta della tartaruga di Irwin è stata resa possibile dalla nuova tecnologia di rilevamento dell’eDNA utilizzata dal team di ricercatori guidato dalla James Cook University, che ha prelevato campioni d’acqua dal fiume Burdekin inferiore e li ha analizzati per il DNA ambientale (eDNA). “In precedenza, era molto difficile campionare la tartaruga di Irwin perché vivono solo in luoghi dove ci sono coccodrilli o in affluenti di montagna a cui è molto difficile accedere”, afferma il Professor Damien Burrows, Direttore del Center for Tropical Water and Aquatic Ecosystem Research (TropWATER).

“Inoltre non entrano facilmente nelle trappole e l’acqua in cui vivono nel Burdekin non è limpida, quindi non possiamo inserire telecamere subacquee per vederle. Ma ora con l’eDNA, tutto ciò che dovevamo fare era prelevare un campione d’acqua e analizzarne il DNA. Fino a questa riscoperta, non avevamo alcun record formale per dimostrare che la tartaruga di Irwin viveva ancora nel fiume Burdekin inferiore, e quel fiume è cambiato molto dalla costruzione della diga di Burdekin Falls. È rassicurante sapere che vivono ancora lì”, ha detto.

Burrows ha aggiunto che la tecnologia eDNA non solo è stata vitale per la riscoperta di questa tartaruga, ma ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i ricercatori rintracciano e localizzano sia gli animali acquatici che quelli terrestri.