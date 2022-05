Tasso di natalità crollato, Elon Musk: “se l’Italia continua così, non esisteranno più gli italiani”

MeteoWeb

Elon Musk è tornato a parlare di nuovo dell’argomento. Nel suo ultimo tweet, ha condiviso come il tasso di fertilità negli Stati Uniti sia sceso al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 ed è rimasto tale negli ultimi 50 anni. “Il tasso di natalità negli Stati Uniti è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni”, ha scritto. Musk ha pubblicato un grafico dei livelli di natalità da un articolo del Wall Street Journal che mostrava che il tasso di fertilità totale ha ora raggiunto quasi 1,5 negli Stati Uniti. Il tasso di fertilità fornisce una stima del numero di figli che una donna avrà e il numero (in questo caso 2.1) necessario per sostituire una generazione più anziana.

In un altro tweet, Musk ha anche affrontato l’idea comune che più una persona diventa ricca, meno bambini genera. Musk si definisce una “rara eccezione“, in quanto ha otto figli. “Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco ha zero o un figlio”, ha detto Musk nel suo tweet.

La risposta di un utente al suo tweet è diventata anche lo spunto per una “previsione” sull’Italia. Al tweet in cui Andrea Stoppa allega un grafico sui nati dal 1946 al 2019 in Italia, scrivendo “nonostante un buon welfare, il tasso di natalità sta crollando“, il magnate ha risposto: “l’Italia non avrà più una popolazione se queste tendenze continueranno”.

Musk è fermamente convinto che la Terra si stia dirigendo verso un crollo demografico poiché molti Paesi hanno assistito a un calo dei tassi di fertilità. All’inizio di gennaio 2022, Musk aveva ribadito la sua idea, smentendo le proiezioni delle Nazioni Unite. Inoltre, durante un evento organizzato a Shanghai nel 2019 e ospitato dall’imprenditore miliardario cinese Jack Ma, Musk aveva affermato che in questo secolo è molto probabile un crollo della popolazione. “La maggior parte delle persone crede che abbiamo troppe persone sul pianeta. Questa è una visione obsoleta“, aveva affermato Musk aggiungendo che problema più grande che il mondo dovrà affrontare tra 20 anni è un crollo della popolazione. Inoltre, un rapporto della BBC pubblicato nel 2020 avverte che circa 23 Paesi, la maggior parte dei quali in Europa, vedranno la loro popolazione ridursi alla metà del numero attuale entro il 2100.