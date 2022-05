Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Carini, +13°C ad Aosta

MeteoWeb

Il tempo è peggiorato oggi su diverse aree dell’Italia per l’affondo sul Mediterraneo centro-occidentale di un cavo instabile nord-atlantico, che ha già portato rovesci e temporali, in ulteriore intensificazione dalla sera. Le temperature sono in aumento al Sud, di più sulla Sicilia; in calo progressivo al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 5 maggio 2022, in alcune località italiane: