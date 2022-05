Tempesta di pioggia e grandine su Madrid: allagamenti e strade coperte di bianco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un intenso temporale di pioggia e grandine si è abbattuto sul sud di Madrid e su diversi comuni come Leganés, Móstoles o Alcorcón tra le due e le tre del pomeriggio di oggi, lunedì 2 maggio. Le forti grandinate hanno lasciato le strade ricoperte da uno strato di ghiaccio, hanno spezzato i rami degli alberi e provocato allagamenti di sottopassi e garage, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Inoltre, la tempesta ha colpito in modo particolare la A-5 tra Móstoles e Alcorcón, causando lunghe code.

Aemet, l’Agenzia Meteorologica Spagnola, aveva previsto per oggi pioggia e temporali nella Comunità di Madrid, soprattutto nel pomeriggio, anche se questi, per il momento, non si sono diffusi a tutta la regione. Nemmeno la grandinata ha colpito l’intera città, perché mentre il sud di Madrid è stato colpito duramente dai fenomeni, nel centro della città il sole ha continuato a splendere.