Tempesta di sabbia avvolge e soffoca Iraq e Siria: oltre mille ricoverati in ospedale | FOTO

Una tempesta di sabbia ha colpito nelle scorse ore l’Iraq e la Siria: oltre mille persone sono state ricoverate in ospedale solo in Iraq per problemi respiratori, secondo quanto riportano i media iracheni e siriani. L’agenzia governativa irachena Nina, che cita fonti ospedaliere, precisa che la maggior parte di ricoveri si è registrata nelle regioni occidentali irachene e nella capitale Baghdad.

Dense nubi di polvere hanno oscurato il cielo, e testimoni oculari hanno affermato che la sabbia è penetrata nelle auto e nelle abitazioni delle regioni irachene di Anbar e Salaheddin, e in quelle siriane di Dayr az Zor e Hasake.

Colpite anche Baghdad, la città petrolifera di Kirkuk, a Nord di Baghdad, e le regioni a Sud della capitale irachena, fino alla città santa sciita di Najaf.

Secondo i media iracheni si tratta della quinta tempesta di sabbia da aprile e la frequenza di questi eventi è aumentata nel corso degli ultimi anni.

L’Iraq è considerato uno dei cinque paesi al mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alla desertificazione.