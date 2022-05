Ennesima tempesta di sabbia in Medio Oriente: cieli arancio e centinaia di ricoverati in tanti stati | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, un numero eccezionalmente alto di tempeste di sabbia ha inghiottito il Medio Oriente, coinvolgendo parti dell’Iraq, dell’Iran, della Siria, del Kuwait e dell’Arabia Saudita. La serie di tempeste ha mandato migliaia di persone negli ospedali con problemi respiratori e ha causato la chiusura di aeroporti, scuole e uffici governativi.

Un’altra tempesta di sabbia si è verificata nelle scorse ore, ricoprendo parti di Iraq, Siria, Iran e Kuwait. Tra gli effetti più importanti delle condizioni estreme ci sono centinaia di persone negli ospedali e alterazioni del traffico aereo. Da Riyadh a Teheran, cieli arancioni e uno spesso velo di sabbia hanno segnalato l’ennesima tempesta. Le tempeste di sabbia sono tipiche in tarda primavera e in estate, spinte dai venti stagionali, ma quest’anno in Iraq si sono verificate quasi ogni settimana a partire da marzo.

Le autorità irachene ieri hanno esortato i lavoratori del governo e i residenti a rimanere a casa in attesa della decima tempesta sul Paese negli ultimi due mesi. Secondo una dichiarazione, il Ministero della Salute iracheno ha accumulato bombole di ossigeno presso le strutture nelle aree più colpite. Più di 1.000 persone sono state ricoverate in ospedale in tutta lo stato con problemi respiratori, ha detto all’agenzia di stampa AFP il portavoce del Ministero della Salute Seif al-Badr.

“È un problema a livello regionale, ma ogni Paese ha un diverso grado di vulnerabilità e debolezza”, ha affermato Jaafar Jotheri, geoarcheologo dell’Università di Al-Qadisiyah a Baghdad. In particolare in Iraq, ha spiegato Jotheri, la desertificazione esacerbata da una mancanza record di piogge si aggiunge all’intensità delle tempeste. In un Paese di pianura con molte regioni desertiche, l’impatto è quasi doppio, ha affermato. “A causa di 17 anni di cattiva gestione dell’acqua e dell’urbanizzazione, l’Iraq ha perso più di due terzi della sua copertura verde. Ecco perché gli iracheni si lamentano più dei loro vicini per le tempeste di sabbia nelle loro aree”, ha affermato.

In Siria, i dipartimenti medici sono stati messi in allerta quando la tempesta di sabbia ha colpito la provincia orientale di Deir el-Zour che confina con l’Iraq. All’inizio di questo mese, una tempesta simile nella regione ha provocato la morte di almeno tre persone e centinaia sono state ricoverate in ospedale con problemi respiratori.

Il cielo in Kuwait è diventato arancione mentre la violenta tempesta di sabbia ricopriva il Paese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). E per la seconda volta questo mese, l’aeroporto internazionale del Kuwait ha sospeso tutti i voli a causa della sabbia. Dopo averli interrotti per quasi 3 ore, i voli internazionali all’aeroporto sono ripresi. Le condizioni meteorologiche del Paese sono state influenzate da una diminuzione della visibilità dovuta alla polvere, che in alcune zone ha raggiunto meno di 500 metri, accompagnata da venti attivi che hanno raggiunto una velocità di 60km/h. All’inizio di questo mese, un’altra tempesta ha costretto tutte le scuole e gli uffici governativi a chiudere.

La seconda pesante tempesta di sabbia in meno di una settimana si è abbattuta anche sulla capitale dell’Arabia Saudita Riad, oscurando edifici iconici come il Kingdom Center in una foschia grigia. Le autorità hanno avvertito i conducenti delle auto a procedere lentamente. Questo mese, i pronto soccorso della città sono stati inondati da 1.285 pazienti con problemi respiratori.