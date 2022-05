Maltempo, temporale autorigenerante in Liguria: 170mm in Valle Stura

MeteoWeb

Un temporale orografico autorigenerante ha insistito sui rilievi a nord-ovest di Genova durante la mattinata, scaricando ben 170mm di pioggia in 4 ore! Il rain rate massimo ha raggiunto i 329mm/h alle ore 11:04. L’evento, avvenuto nell’alta Valle Stura, ha prodotto una discreta piena dello Stura. Nonostante la quantità di pioggia caduta in un periodo di tempo così breve sia enorme e in grado di provocare diffusi allagamenti, “la valle Stura è abituata a questi eventi e non ha quasi battuto ciglio”, segnala LIMET.

