La notte di Odessa: sirene antiaeree, fulmini e saette | VIDEO

La guerra in Ucraina prosegue incessante ormai da quasi tre mesi. Nelle città della nazione dell’Est Europa ci si chiude in casa, la sera, con l’allarme delle sirene antiaeree e ci si addormenta spesso con lo stesso sottofondo ‘musicale’. Questa sera, però, a Odessa le sirene passano in secondo piano: un forte temporale si avvicina alla città. Il video, girato questa sera, mostra le tempeste di fulmini e saette, mentre sulla città ucraina suonano le sirene antiaree: