Temporali in Appennino: grandine in Puglia e Basilicata | VIDEO

Forti temporali stanno colpendo l’Appennino centro-meridionale, in particolare in Campania, Basilicata e Calabria settentrionale ma anche in Puglia. Segnaliamo già 20mm a Montescaglioso, in provincia di Matera, e 14mm a Spinazzola, provincia di Barletta-Andria-Trani, dove il temporale è stato accompagnato da una grandinata (vedi video in fondo all’articolo). Segnalazioni di grandine anche in Basilicata.

