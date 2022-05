Locali temporali disturbano il 1° Maggio sull’Italia: pioggia e grandine al Centro-Nord | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato a rovinare il 1° Maggio al Centro-Nord. In particolare, nel pomeriggio si sono formati temporali a Nord-Est sul Friuli Venezia Giulia ma anche sulla Toscana meridionale, mentre una linea temporalesca sta colpendo le pianure del Ferrarese, interessando anche il sud del Veneto e la punta orientale della Lombardia, con rovesci, grandine e fulmini.

Si registrano finora 30mm di pioggia a S. Bartolomeo in Bosco, nel Ferrarese, 16mm a San Martino, frazione di Ferrara e 14mm a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, alcune immagini dei temporali che stanno interessando il Centro-Nord.

