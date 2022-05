Maltempo: temporali in atto su Alpi, Prealpi e Appennino | LIVE

MeteoWeb

Il caldo in atto, associato a modeste infiltrazioni di aria più fresca in quota dai settori occidentali, sta provocando temporali pomeridiani sui settori alpini e prealpini, ma anche sull’Appennino centro-meridionale. I fenomeni più intensi sono in atto su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto settentrionale, mentre altri stanno avvenendo sull’Appennino dall’Abruzzo alla Basilicata.

In questo momento, si registrano temperature di +30°C e oltre al Nord: +31°C a Padova, Vicenza, Pordenone, Trento, +30°C a Verona, Trieste, +29°C a Udine. Sul fronte precipitazioni, spiccano i 34mm caduti nel primo pomeriggio a Nova Levante, in Trentino Alto Adige, e i 22mm di Sappada (Udine).

